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Общество27 июля 2022 8:00

Яндекс заблокировал более 66 тысяч аккаунтов мошенников за первое полугодие 2022 года

Злоумышленники пытались разместить в Директе запрещенную рекламу
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Яндекс заблокировал более 66 тысяч аккаунтов мошенников за первое полугодие 2022 года

Яндекс заблокировал более 66 тысяч аккаунтов мошенников за первое полугодие 2022 года

Фото: REUTERS

В I полугодии 2022 года навсегда были заблокированы свыше 66 тысяч аккаунтов, владельцы которых хотели разместить в Директе мошенническую или запрещенную к показу рекламу. Эта цифра в два раза больше, чем в I полугодии 2021-го года, говорится в сообщении. распространенном компанией “Яндекс”.

Как уточнили в компании, все объявления в Директе подвергаются двухступенчатой проверке - автоматической проверке на соблюдение требований законов и правил рекламной сети и дополнительной проверке специалистами Яндекса, если возникают сомнения в правильности оценки. По результатам шести месяцев к показу не были допущены более 16 мошеннических миллионов объявлений.

пресс-служба Яндекс

пресс-служба Яндекс

Также в “Яндексе” рассказали, что при помощи Пульта пользователь также может скрыть объявление неактуальной для него тематики. К примеру, если реклама неинтересна или рекламируемый товар уже приобретен. В среднем за месяц Пультом воспользовались примерно 73 миллионов раз. Сигналы, отправляемые людьми через Пульт, помогают алгоритмам Яндекса более точно подбирать рекламу под пользовательские интересы и делать ее более релевантной.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" исключил перенос штаб-квартиры компании в Израиль. Компания опровергла сообщения о планах перевести российскую команду в Тель-Авив.