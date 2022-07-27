Яндекс заблокировал более 66 тысяч аккаунтов мошенников за первое полугодие 2022 года Фото: REUTERS

В I полугодии 2022 года навсегда были заблокированы свыше 66 тысяч аккаунтов, владельцы которых хотели разместить в Директе мошенническую или запрещенную к показу рекламу. Эта цифра в два раза больше, чем в I полугодии 2021-го года, говорится в сообщении. распространенном компанией “Яндекс”.

Как уточнили в компании, все объявления в Директе подвергаются двухступенчатой проверке - автоматической проверке на соблюдение требований законов и правил рекламной сети и дополнительной проверке специалистами Яндекса, если возникают сомнения в правильности оценки. По результатам шести месяцев к показу не были допущены более 16 мошеннических миллионов объявлений.

пресс-служба Яндекс

Также в “Яндексе” рассказали, что при помощи Пульта пользователь также может скрыть объявление неактуальной для него тематики. К примеру, если реклама неинтересна или рекламируемый товар уже приобретен. В среднем за месяц Пультом воспользовались примерно 73 миллионов раз. Сигналы, отправляемые людьми через Пульт, помогают алгоритмам Яндекса более точно подбирать рекламу под пользовательские интересы и делать ее более релевантной.

Ранее сообщалось, что "Яндекс" исключил перенос штаб-квартиры компании в Израиль. Компания опровергла сообщения о планах перевести российскую команду в Тель-Авив.