Минобороны Турции сообщило о планах начать вывоз зерна с Украины в кратчайшие сроки Фото: Иван МАКЕЕВ

Вывоз зерна из портов Украины планируется начать в кратчайшие сроки, все технические работы по организации экспорта уже завершены, сообщает Министерство национальной обороны Турции.

«Технические работы завершены и по завершении административных процедур начало поставок планируется в кратчайшие сроки», – сказано на сайте ведомства.

Вопрос вывоза зерна обсуждался между главами Минобороны Турции и Украины Хулуси Акаром и Алексеем Резниковым.

Как писал сайт Kp.ru, на прошлой неделе Турция, Россия, Украина и ООН заключили сделку, которая предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения данного договора в Стамбуле создается совместный координационный центр.

Соглашение предусматривает, что разминирование в территориальных водах Украины проводиться не будет, поскольку это требует много времени, а корабли с зерном будут выходить из портов Черного моря по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов.