Нефтегазовые допдоходы бюджета России в июле 2022 года оказались ниже прогноза

Нефтегазовые допдоходы бюджета России в июле 2022 года оказались ниже прогнозам Фото: REUTERS

Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета России в июле текущего года оказался ниже оценки Министерства финансов РФ на 74,7 млрд рублей. Об этом в среду, 3 августа сообщило ведомства, который прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы в размере 259,1 млрд рублей.

«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 2022 года составило -74,7 миллиарда рублей», - говорится в заявлении министерства.

В августе ожидаемый объем допдоходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся стоимости нефти над базовым уровнем, ожидается в размере 359,5 млрд рублей, а совокупный объем средств дополнительных доходов, которые ведомство, должно было бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 284,8 млрд рублей.