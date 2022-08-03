Взрыв прогремел в жилом доме недалеко от Баку

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В пятиэтажке в городе Хырдалан Апшеронского района, который находится в пяти километрах от Баку, прогремел взрыв, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома. На данный момент на место происшествия выехали специалисты Государственной противопожарной службы и Службы охраны особого риска МЧС, пишет РИА Новости.

В результате ЧП пострадали четыре человека: двое получили ожоги, один отравился продуктами горения. Еще один пострадавший после оказания медицинской помощи был отправлен домой.

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