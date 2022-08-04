Кандидата на пост премьера Британии обвинили, что она не задекларировала ужин за счет мультимиллионера

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая участвует в гонке за пост премьер-министра, обвинили в том, что она не задекларировала ужин на 3000 фунтов за счет мультимиллионера Робина Берли. Об этом сообщает британское издание Independent.

Как уточняется в публикации, согласно министерскому кодексу Британии, парламентарии обязаны декларировать подарки, в том числе мероприятия и угощения, на сумму превышающую 300 фунтов.

По данным Independent, в октябре 2021 года глава внешнеполитического ведомства организовала в закрытом клубе «5 Hertford St» в престижном районе Лондона Мейфэр так называемый ужин с шампанским для десятка членов Консервативной партии. Позже представитель министра опроверг эти сообщения, заявив, что организатором встречи был владелец клуба Робин Берли.

«Ее пригласил Робин Берли… Декларацию нужно было бы делать только в том случае, если бы это было мероприятие Лиз или превышало бы порог для индивидуальных деклараций парламентариев», - приводит издание слова представителя главы внешнеполитического ведомства.

Однако, по данным издание, это сообщение вызвал шквал критики особенно на фоне слов Трасс об экономии 11 млрд фунтов за счет сокращения зарплат в госсекторе.

«Мы недавно потеряли одного премьер-министра после того, как он нарушил правила и не смог сказать всю правду парламенту. Это было бы трагедией, если потенциальный премьер-министр сделал бы то же самое еще до того, как попасть на Даунинг-стрит», - приводит издание слова бывшего министра по Brexit Дэвида Дэвис.