YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин" Фото: REUTERS

Видеохостинг YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, который известен под псевдонимом «Гоблин». Об этом сообщил сам блогер в четверг, 4 августа.

Пучкова опубликовал в своем Telegram-канале скриншот сообщения видеохостинга, в котором говорится о том, что канал блогера был удален после обнаружения нарушений «правил сообщества YouTube».

Блогер, комментируя ситуацию, заявил, что не видит смысла обращаться в суд из-за блокировки его канала. «А какой смысл? Чужая страна, чужой ресурс, чужие законы. Пошел вон. Собственно и все. Вот так работает американская демократия, к сожалению. На словах одно, а на деле совсем другое», - приводит ТАСС заявление «Гоблина».

Пучков также сообщил, что причины блокировки канала ему неизвестны. «Я нарушил какие-то непонятные правила сообщества. Какие правила я нарушил, где именно, это не указано», - заявил он, уточнив, что еще полтора года назад он начал вести аккаунты на Rutube и в VK.