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Общество4 августа 2022 18:18

YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин"

Канал блогера удалили за нарушение правил сообщества
Елизавета КУЗНЕЦОВА
YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин"

YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом "Гоблин"

Фото: REUTERS

Видеохостинг YouTube удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, который известен под псевдонимом «Гоблин». Об этом сообщил сам блогер в четверг, 4 августа.

Пучкова опубликовал в своем Telegram-канале скриншот сообщения видеохостинга, в котором говорится о том, что канал блогера был удален после обнаружения нарушений «правил сообщества YouTube».

Блогер, комментируя ситуацию, заявил, что не видит смысла обращаться в суд из-за блокировки его канала. «А какой смысл? Чужая страна, чужой ресурс, чужие законы. Пошел вон. Собственно и все. Вот так работает американская демократия, к сожалению. На словах одно, а на деле совсем другое», - приводит ТАСС заявление «Гоблина».

Пучков также сообщил, что причины блокировки канала ему неизвестны. «Я нарушил какие-то непонятные правила сообщества. Какие правила я нарушил, где именно, это не указано», - заявил он, уточнив, что еще полтора года назад он начал вести аккаунты на Rutube и в VK.