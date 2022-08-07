Пенсионеры из Германии отправятся зимовать на юг из-за высоких цен на отопление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры в теплые страны, чтобы не платить зимой за отопление, сообщает АТОР со ссылкой на местные СМИ.

"Они отправляются на "зимовку", поскольку это обойдется им дешевле, чем сидеть дома", - пояснили в ассоциации. Главной причиной там назвали резкий рост цен на отопление.

Наиболее популярные направления у немецких пенсионеров - Турция, Тунис, Египет, Канарские острова, уточнили туроператоры. Также эксперты зафиксировали спрос на путевки в Таиланд, Сенегал, Кабо-Верде и страны Карибского бассейна.

“Что нам делать в холодной Германии? Отопление съедает наши деньги. А в Тунисе нас балуют в отеле с утра до ночи", - рассказал пенсионер из Германии Лотар, которого цитирует издание Bild.

По информации издания, предстоящей зимой Лотару и его жене придется платить 600 евро за отопление в месяц вместо 200, что крайне невыгодно. Жизнь в Тунисе обойдется намного дешевле, также пенсионеры смогут сэкономить примерно 300 евро в неделю на продуктах питания благодаря системе "все включено”.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Германии достигла исторического рекорда в апреле 2022 года. Показатель составил 7,4%.