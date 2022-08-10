Раскрыты простые способы снизить уровень гормона стресса Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Снизить содержание в организме гормона стресса - кортизола - можно, если соблюдать довольно простые правила.

По словам врача-терапевта, диетолога Ольги Лушниковой, лучше всего для снижения уровня этого гормона подходит сон и углеводы на ужин. Об этом пишет Lenta.ru.

Специалист объяснила, что обычно уровень кортизола повышается с раннего утра, а вслед за ним растет уровень глюкозы, и мозг "просыпается". Однако если стресс приобретает хроническую форму, то уровень кортизола будет постоянно держаться на высоких отметках , что может спровоцировать множество проблем со здоровьем. В частности, речь идет о риске развития сахарного диабета и набору веса.

- Здоровый сон - один из самых эффективных методов борьбы с лишним кортизолом... Идеально - ложиться до 23:00 и вставать до 07:00, - отметила врач.

Кроме того, диетолог объяснила, что при повышенном уровне кортизола нельзя исключать углеводы, поэтому в рационе должны быть цельнозерновые крупы, хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, овощи и фрукты.

Ранее "Известия" писали, что международная группа ученых установила, что объятия способны понизить уровень гормона стресса кортизола у женщин, но не у мужчин. Исследователи сделали вывод, что краткосрочные объятия с возлюбленным помогают женщинам легче переносить стрессовые ситуации.