The Telegraph: рост цен и украинский кризис разрушают экономику Британии Фото: REUTERS

Украинский кризис, быстрый рост цен на топливо и товары потребления, а также стареющее население разрушают экономику Соединенного Королевства, написал обозреватель издания The Telegraph Бэн Райт.

"Добро пожаловать в современную Британию, где ничего не работает, все стоит дорого, а все мы очень заняты спорами о причинах наших бед, чтобы найти какие-либо решения", - пожаловался журналист.

Он отметил, что жители страны с волнением наблюдают за постоянным ростом прогнозируемой предельной цены на электроэнергию для среднего домохозяйства. Так, в компании Cornwall Insight считают, что счета за ЖКХ вырастут с 1971 фунта стерлингов до 3581 в октябре и 4266 в январе, поглотив 14% доходов обычной британской семьи. Бедные категории населения и вовсе не осилят эти расходы, подчеркнул автор публикации.

Ранее жители Британии пожаловались на рост цен и бездействие властей.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 августа 2022 года можно прочитать здесь.