Германия планирует провести конференцию по восстановлению Украины в октябре 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия планирует в октябре 2022 года провести в Берлине международную конференцию по вопросам восстановления Украины, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.

По данным издания, цель мероприятия, которое канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует провести вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, состоит в том, чтобы обозначить пути восстановления значительной части инфраструктуры Украины.

В настоящее время подготовительные работы все еще ведутся, и дата проведения конференции может поменяться. При этом на данном этапе запланировано, что эксперты и представители ЕС, G7 и международных организаций соберутся в Берлине 25 октября текущего года.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 августа 2022 года можно прочитать здесь.