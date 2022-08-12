Два ребёнка умерли при лечении самым дорогим в мире лекарством Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два ребенка в России и Казахстане умерли в ходе лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) при помощи препарата Zolgensma.Об этом пишет Reuters

Как сообщила швейцарская фирма-производитель лекарства Novartis, смерти зафиксированы из-за острой печеночной недостаточности, наступившей после пяти-шести недель введения препарата методом инфузии.

Препарат «Золгенсма» был зарегистрирован в России в конце 2021 года Министерством здравоохранения РФ, (СМА). Данный препарат на сегодняшний день является одним из трех существующих в мире лекарств, которые применяют для лечения спинальной мышечной атрофии. Для лечения детей достаточно одного укола такого препарата. Выпускает его швейцарская компания Novartis, а стоимость одной дозы препарата превышает 2 млн долларов.

Ранее сообщалось, что государство будет финансировать лечение детей со спинальной мышечной атрофией, сообщила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Заместитель председателя правительства также заявила, что для финансирования лечения детей со СМА направят 60 миллиардов рублей.