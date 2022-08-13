Вирусолог предупредила об опасности сочетания коронавируса с другими инфекциями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день специалисты опасаются не столько роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сколько возможного сочетания коронавируса с другими вирусами, такими как гриппом или аденовирус. Такое заявление сделала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

«Сегодня важно для здравоохранения не то, что растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией, а то, что могут быть микст-инфекции -сочетание коронавируса и гриппа, аденовируса и коронавирусной инфекции», - приводит РИА Новости слова вирусолога.

Основным способом профилактики подобных заболеваний Малинникова назвала вакцинацию, отметив, что бустерная вакцинация против COVID-19 дает очень хорошие результаты, позволяя легче переносить болезнь и даже не заболевать.

Эксперт также сообщила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией прогнозировался еще в мае, а сейчас новый коронавирус мутирует практически ежедневно, однако в основном пациенты болеют легко.