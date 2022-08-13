Глава Минобороны Эстонии считает возможным сделать Балтику внутренним морем НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс собирается произвести интеграцию противоракетной обороны (ПРО) Эстонии и Финляндии, а также сделать Балтийское море «внутренней» акваторией НАТО после присоединения к блоку Швеции. Такое заявление сделал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Глава эстонского военного ведомства уточнил, что объединение систем ПРО говорит о том, что Таллин и Хельсинки будут делиться всей оперативной информацией, а также полностью перекрывать Финский залив.

«Интеграция противоракетной обороны Финляндии и Эстонии позволит закрыть Финский залив для российских военных кораблей. Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда к НАТО присоединятся Финляндия и Швеция», - заявил министр в интервью газете Iltalehti, подчеркнув, что «ситуация изменится по сравнению с тем, что есть сегодня».

По его словам, договоренность об этом была достигнута в ходе состоявшегося накануне его визита в Финляндию, а также встречи с финским министром обороны Антти Кайкконеном.

Певкур также отметил, что дальность полета эстонских и финских ракет больше ширины Финский залив, заявив, что эти ракеты будут способны держать под контролем территорию всего залива.

Министр обороны также заявил, что в скором времени в Эстонии будет создана штаб-квартира новой дивизии НАТО, которая будет состоять из пяти бригад, а сама республика выделяет две бригады, одну - Великобритания, при необходимости другие союзники по альянсу направят в страну еще две.

«Сколько солдат будет постоянно находиться в Эстонии, пока неизвестно, поскольку страны НАТО переформировывают свои войска … Мы не только создадим дивизионную структуру, но и составим новые планы обороны Эстонии и Балтии», - добавил он.