Один человек погиб из-за обрушения сцены на фестивале в Испании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сильный ветер в испанском автономном сообществе Валенсия привел к обращению сцены на фестивале танцевальной музыки Medusa. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек погиб, еще 17 получили ранения. Об этом в субботу, 13 августа, сообщила местная служба спасения.

«В 4.18 (5.18 мск) обрушилась часть сцены на фестивале... в (муниципалитете) Кульере из-за сильного порыва ветра… Один человек погиб, трое с серьезными множественными травмами, 14 с незначительными ушибами», - говорится в заявлении, опубликованной на официальной странице в Twitter местной службы спасения Emergències 112.

Как передает радиостанция Cadena SER, на площадке фестиваля находилось около 51 000 человек. Главная сцена упала на 28-летнего мужчину, который скончался. Фестиваль приостановили, а всех посетителей эвакуировали.