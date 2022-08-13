Гастроэнтеролог Белоусов: некоторые виды рыб могут накапливать опасную для человека ртуть Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), член Российской гастроэнтерологической ассоциации Евгений Белоусов предупредил россиян, что определенные виды рыб могут быть опасны для употребления.

Все дело в том, что в них может быть превышено содержание опасной для людей ртути и других веществ. Об этом эксперт рассказал в беседе с изданием Газета.Ru.

По словам доктора, это дикий морской окунь, кафельник, атлантический большеголов, королевская макрель, рувета, треска, тунец.

- Эти сорта рыбы накапливают ртуть в форме метилртути больше других рыб поскольку они дольше живут, а также за счет того, что в их рационе есть больше водорослей, которые поглощают ртут ... чем дольше живет рыба, тем больше ртути она может накопить, - объяснил доктор.

Ранее RT писал, что врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Слюняева рассказала, кому стоит исключить из своего рациона овсяную кашу. По словам специалиста, овсяную кашу нельзя есть людям, имеющим проблемы с почками, поскольку зерно богато протеинами, которые негативно влияют на организм при назначенной безбелковой диете.