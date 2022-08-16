Стоматолог Маруфиди посоветовала есть свеклу, груши и болгарский перец для красивой улыбки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди заявила, что твердая пища очищает зубы от отложений.

"Твердая пища, богатая растительными волокнами, очищает зубы от накопившихся отложений и осуществляет массаж десен, а также стимулирует выработку слюны, которая омывает и очищает эмаль. Наиболее богаты ценными элементами свекла, груши и болгарский перец", - сказала она в беседе с Lenta.ru

Кладезем полезных микроэлементов стоматолог также назвала всевозможную зелень.

Ранее стоматолог Ирина Никитина рассказала, что полноценный уход за зубами — это не только ежедневная чистка с помощью щётки и пасты, но и дополнительные процедуры, в том числе для удаления налёта и профилактики заболевания дёсен. Она выделяет дополнительные процедуры, которые помогут сохранить здоровье зубов и дёсен на долгие годы. В основе ухода — чистка зубов дважды в день обычной или электрической щёткой, рассказывает Life.ru

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