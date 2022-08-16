Задержан подозреваемый по делу о гибели 6-летней Анастасии Брихунец под Пермью Фото: Анна Маркова

В минувшее воскресенье был задержан подозреваемый по делу о гибели шестилетней Насти Брихунец из Пермского края. Им оказался 46-летний Виктор, его допрашивают следователи, причем не отпустили по истечении положенных для первых следственных действий 48 часов, пишет PERM.KP.RU.

Ранее мужчина отсидел в тюрьме десять лет за убийство собственного ребенка, освободился из колонии 18 лет назад. При этом местные жители не считают Виктора причастным к гибели Насти - по их словам, он не злоупотребляет алкоголем, подрабатывает, воспитывает детей.

Напомним, Настю Брихунец, которая пропала 12 августа 2022 года около шести вечера, нашли поздним вечером 14 августа в пожарном резервуаре буквально в метре от дорожки, по которой она бежала в магазин. Причиной смерти изначально был назван несчастный случай.

Также ранее волонтеры рассказали, как умерла шестилетняя девочка, пропавшая в Пермском крае.