Четверть британцев не смогут заплатить за электроэнергию в октябре 2022 года

Четверть британцев не смогут заплатить за свет в октябре 2022 года из-за роста цен Фото: Михаил ФРОЛОВ

Четверть британцев будет не в состоянии оплатить счета за электроэнергию в октябре текущего года, когда энергорегулятор Великобритании Ofgem снова повысит цены. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте организации Citizens Advice в среду, 17 августа.

Согласно данным исследования, в октябре 2022 года 24% жителей Великобритании не смогут оплатить счета за электроэнергию, а январе следующего года эта цифра может вырасти до 34%, в связи с тем, что размер счетов, согласно прогнозам, превысит 4200 фунтов.

«Если правительство не примет меры, ситуация станет намного хуже… Нам срочно нужна дальнейшая поддержка, иначе мы рискуем столкнуться с зимой, которая приведет в отчаяние миллионы людей», - заявил глава Citizens Advice Клэр Мориарти.

Среди тех, кто в октябре не сможет заплатить за свет, большинство (68%) опрошенных имеют доход менее 30 тысяч фунтов в год, к ним также относятся 3,2 миллиона инвалидов, а также 4,4 миллиона семей с детьми. В случае неоплаты счетов их задолженность в среднем будет составлять около 100 фунтов в месяц.

Исследование проводилось в Великобритании среди 6000 жителей страны в период между 27 мая и 20 июня текущего года.