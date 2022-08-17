Лукашенко рассказал о своих трех котах и посоветовал белорусскому чиновнику взять кошек на службу

Лукашенко рассказал чиновнику, зачем брать на службу котов. Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал гендиректору «Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию» Федору Привалову зачислить в штат несколько кошек. Такую рекомендацию Лукашенко дал чиновнику в среду 17 августа, когда инспектировал полевые работы и семеноводческие организации в Минской области. Историю рассказывает Telegram-канал пресс-службы Лукашенко «Пул первого».

После того, как Привалов рассказал о способах борьбы с мышами на складе организации, упомянув отделку помещений специальными материалами, Лукашенко посоветовал ему зачислить в штат «двух хороших котов».

Лукашенко рассказал, что сам прикормил в своем хозяйстве трех котят, которые помогают ему бороться с мышами.

«Захожу на свою фермочку. Прибились три котенка. Молока дал — прижились. Ни одной мыши! Ищи — не найдешь», — рассказал президент.

Самый известный питомец Александра Лукашенко – шпиц Умка, он часто присутствует на встречах президента с чиновниками и журналистами. Умке разрешается сидеть на столе во время обедов Лукашенко с гостями.

О том, какие еще животные есть в хозяйстве белорусского президента, читайте здесь на KP.RU.