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Политика17 августа 2022 17:44

Лукашенко рассказал о своих трех котах и посоветовал белорусскому чиновнику взять кошек на службу

Белорусский президент дал гендиректору НПЦ по земледелию совет, как избавиться от мышей
Мария ПАВЛОВА
Лукашенко рассказал чиновнику, зачем брать на службу котов.

Лукашенко рассказал чиновнику, зачем брать на службу котов.

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал гендиректору «Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию» Федору Привалову зачислить в штат несколько кошек. Такую рекомендацию Лукашенко дал чиновнику в среду 17 августа, когда инспектировал полевые работы и семеноводческие организации в Минской области. Историю рассказывает Telegram-канал пресс-службы Лукашенко «Пул первого».

После того, как Привалов рассказал о способах борьбы с мышами на складе организации, упомянув отделку помещений специальными материалами, Лукашенко посоветовал ему зачислить в штат «двух хороших котов».

Лукашенко рассказал, что сам прикормил в своем хозяйстве трех котят, которые помогают ему бороться с мышами.

«Захожу на свою фермочку. Прибились три котенка. Молока дал — прижились. Ни одной мыши! Ищи — не найдешь», — рассказал президент.

Самый известный питомец Александра Лукашенко – шпиц Умка, он часто присутствует на встречах президента с чиновниками и журналистами. Умке разрешается сидеть на столе во время обедов Лукашенко с гостями.

О том, какие еще животные есть в хозяйстве белорусского президента, читайте здесь на KP.RU.