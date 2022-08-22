Путин: Россия никогда не отступит от традиционных ценностей Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отступит от традиционных ценностей, так как в генетическом коде россиян заложено стремление следовать своему пути.

"Государственный флаг символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим, — правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой непрерывной истории России", - сказал он в своем видеообращении по случаю Дня Государственного флага.

Напомним, 22 августа отмечается День государственного флага, установленный в 1994 году указом президент России. В этот день ежегодно по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные российскому триколору.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер ранее рассказал, какой россияне хотят видеть страну. По его словам, граждане хотят видеть Россию успешной и благополучной, где человек является главной ценностью.

«<...> искреннее желание наших граждан построить такую Россию, какой мы все хотим ее видеть - успешную, благополучную, свободную и современную, где человек - это главная ценность, где он может достойно жить, учиться, трудиться, детей растить.... то есть, страну с широкими возможностями самореализации в мире», - сказал президент