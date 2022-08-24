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Общество23 августа 2022 22:11

Коллегия присяжных признала виновными врачей Белую и Сушкевич в убийстве младенца в Калининграде

В декабре 2020 года коллегия присяжных Калининградского областного суда признала врачей невиновными
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Коллегия присяжных признала виновными врачей Белую и Сушкевич в убийстве младенца в Калининграде

Коллегия присяжных признала виновными врачей Белую и Сушкевич в убийстве младенца в Калининграде

Фото: Александр Подгорчук

Коллегия присяжных заседателей признала виновными в убийстве младенца в роддоме калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич после повторного рассмотрения дела в Московском областном суде.

"Признали виновными обеих", - сказал ТАСС адвокат Сушкевич Камиль Бабасов.

В декабре 2020 года коллегия присяжных Калининградского областного суда признала врачей невиновными. На повторное рассмотрение из Калининграда в Московскую область это громкое дело было направлено после обжалования решения суда Генеральной прокуратурой.

Напомним, главврача роддома №4 Калининграда Елену Белую и врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элину Сушкевич обвиняли в умышленном убийстве ребенка, родившегося с экстремально низкой массой тела 6 ноября 2018 года в роддоме № 4. По версии следствия, Белая выступила организатором убийства, а Сушкевич – покорным исполнителем.