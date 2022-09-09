В Минпромторге РФ заявили, что западные компании продолжают сотрудничать с российскими судостроителями

Виктор Евтухов заявил, что иностранные компании продолжают работать с Россией, невзирая на санкции. Фото: Андрей Минаев

Компании из недружественных России стран продолжают работать с российскими судостроителями, несмотря на введенные Западом санкции. С таким заявление выступил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Даже компании в недружественных государствах все равно многие не прекращают работы с нами. И хотят с нами работать. Они считают, что Россия – надежный партнер, интересный. И им важно сохранять здесь присутствие", - сообщил федеральный чиновник в Открытой студии "Комсомольской правды" на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ)-2022.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство стран Запада (прежде всего, США) активно принуждает свои компании сворачивать бизнес в России и уходить с российского рынка. При этом, по словам представителя Кремля, несмотря на давление, многие западные фирмы принимают решение остаться в РФ, чтобы не терять прибыль.