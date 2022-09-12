Вучич заявил, что Сербия выступает против членства в Евросоюзе из-за двойных стандартов Запада

Александр Вучич Фото: REUTERS

В случае проведения сейчас референдума о членстве Сербии в Евросоюзе, граждане страны проголосовали бы против из-за двойных стандартов Запада по вопросам Косово и Украины, сказал сербский президент Александр Вучич.

“Если бы в настоящее время проводился референдум о вступлении в Евросоюзе, граждане Сербии сказали бы "нет"... Причин множество, одна из них - сейчас у всех полон рот территориальной целостности Украины, а когда речь идет о территориальной целостности Сербии - они ее разрушили как молотом, и это лицемерие люди в Сербии не могут принять", - пояснил Александр Вучич в ходе брифинга.

Ранее сайт KP.RU писал, что глава Министерства иностранных дел Австрии высказался против членства Украины в Евросоюзе. Он выразил уверенность, что в данном случае Европе следует проявить гибкость, чтобы принять альтернативный вариант сотрудничества с Украиной, например, в рамках Единой экономической зоны.