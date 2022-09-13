Названа цель США в отношении Германии и России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон заинтересован в обострении украинского кризиса, а также расширении театра боевых действий. Об этом на страницах издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten пишет профессор экономики Кристиан Крайс.

По его словам, война с участием Североатлантического альянса могла бы стать для США решением своих проблем с перепроизводством, а также долгами. Как отмечает экономист, Вашингтон рассчитывает, что результатом конфликта в Центральной Европе станет уничтожение большой части производственных мощностей.

Однако самое главное, чего старается избежать Вашингтон, по мнению автора статьи, это сотрудничества между Москвой и Берлином. Как он заявляет, именно поэтому сегодня США собираются разорить именно Германию.

Крайс также указал на то, что с каждым днем экономические прогнозы в Германии звучат все мрачнее и мрачнее, а в самой страной появилась опасность обнищания и деиндустриализации, от чего в большей части пострадает малый и средний бизнес.