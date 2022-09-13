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В мире13 сентября 2022 6:15

Названа цель США в отношении Германии и России

Профессор Крайс заявил, что США намерены разорить Европу при помощи войны и помешать дружбе России и Германии
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Названа цель США в отношении Германии и России

Названа цель США в отношении Германии и России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон заинтересован в обострении украинского кризиса, а также расширении театра боевых действий. Об этом на страницах издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten пишет профессор экономики Кристиан Крайс.

По его словам, война с участием Североатлантического альянса могла бы стать для США решением своих проблем с перепроизводством, а также долгами. Как отмечает экономист, Вашингтон рассчитывает, что результатом конфликта в Центральной Европе станет уничтожение большой части производственных мощностей.

Однако самое главное, чего старается избежать Вашингтон, по мнению автора статьи, это сотрудничества между Москвой и Берлином. Как он заявляет, именно поэтому сегодня США собираются разорить именно Германию.

Крайс также указал на то, что с каждым днем экономические прогнозы в Германии звучат все мрачнее и мрачнее, а в самой страной появилась опасность обнищания и деиндустриализации, от чего в большей части пострадает малый и средний бизнес.