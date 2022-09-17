Финские экоактивисты пикетируют судно с российским газом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Активисты финского подразделения Greenpeace на байдарках предпринимают попытки не допустить швартовки корабля Coral Energice, а альпинисты заняли портовые краны для выгрузки газа в финском северном порту Торнио с требованием немедленного прекращения поставок российского ископаемого топлива, сообщает сегодня, 17 сентября, Greenpeace в пресс-релизе.

"Правительство Финляндии и премьер-министр Санна Марин должны немедленно запретить импорт всего ископаемого топлива из России. Нельзя допустить, чтобы госкомпания Gasum продолжала финансирование военных действий на Украине", - цитирует организация своего представителя Олли Тиайнена.

Ранее сайт KP.RU писал, что Финляндия готовится отказаться от поставок российского газа.

Также ранее Финляндия отказалась платить за российский газ в рублях. Об этом в конце апреля 2022 года сообщила министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен.