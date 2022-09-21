Марк Цукерберг станет отцом в третий раз

Марк Цукерберг с женой Фото: REUTERS

Основатель социальной сети Facebook* (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан станут родителями в третий раз. Об этом бизнесмен сообщил в соцсетях.

“Много любви. Рады сообщить, что в будущем году у Максимы и Августы появится младшая сестренка”, - поделился с подписчиками Цукерберг.

Также бизнесмен прикрепил фотографию беременной супруги. Никаких деталей о состоянии Присциллы Чан Марк Цукерберг не сообщил.

Ранее сайт KP.RU писал, что Цукерберг сообщил о рождении дочки и пообещал, что отдаст 99 процентов акций Facebook* на благотворительность. Речь шла о сумме почти о 45 миллиардов долларов.

Также ранее Марк Цукерберг показал свою беременную жену.

*Компания-владелец Meta признана в России экстремистской организацией