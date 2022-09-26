Глава Амурской области Василий Орлов рекомендовал при ремонте дорог использовать более экологичную технологию

В 2022 году в Амурской области обновят 375 км региональных и 47 км местных трасс. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Амурской области до конца 2022 года восстановят и отремонтируют 375 километров региональных дорог и 47 километров местной сети. Одним из приоритетных направлений работы остается строительство нового моста через реку Зея в Благовещенске. Кроме того, амурские строители в этом году собираются ввести в эксплуатацию реконструированный участок дороги Благовещенск – Свободный с первым в области автоматическим весогабаритным комплексом. Общие расходы дорожного фонда Приамурья в 2022 году составили 16,3 миллиарда рублей.

Глава региона Василий Орлов рекомендовал дорожникам при проведении ремонта автотрасс использовать более экологичную и долговечную технологию холодной регенерации.

«На дорогах нужно чаще использовать технологию холодной регенерации, которая позволяет использовать старый асфальт в качестве компонента нового. Его дорожники уже применяли на улице Театральной в Благовещенске и при ремонте трассы Благовещенск – Гомелевка. У этого метода есть ряд преимуществ - это экологичность, экономичность, долговечность и минимальные сроки ремонта, - отметил Василий Орлов в ходе заседания правительства региона. - Также минтрансу нужно привлекать дополнительное федеральное финансирование на ремонт амурских дорог».

Региональный Минтранс разработал программу по обновлению амурских автотрасс, проходящих через населенные пункты, до 2025 года. С 2023 по 2025 годы в Приамурье планируют отремонтировать 110 километров дорог опорной сети.