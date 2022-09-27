Юрист Минина предупредила россиян о новых схемах мошенников на фоне мобилизации Фото: Виталий ТИМКИВ

В России на фоне частичной мобилизации активизировались мошенники. О том, какие новые схемы придумали злоумышленники и как не стать их жертвой, рассказала юрист Ирина Минина.

В частности, гражданам начали поступать предложения за деньги удалить данные о человеке из базы призывников. Кстати, оплату за такую работу злоумышленники хотят получать в криптовалюте. Об этом пишет Lenta.ru.

- На фоне частичной мобилизации мошенников решили подзаработать на эмоциональных гражданах. ... Люди на фоне стресса готовы оплачивать мошеннические услуги за исключение из числа мобилизованных себя либо своих близких. Они кликают по вредоносным ссылкам,... где якобы можно узнать, есть ли ты в списках, а затем теряют свои денежные средства, - объяснила юрист.

Минина рассказала и о других способах, которые аферисты используют, чтобы нажиться на панике россиян.

- Мошенники занимаются рассылкой СМС, писем на электронную почту и предлагают ... "помочь выехать из страны" или "отмазать от призыва", - уточнила эксперт.

Ранее телеканал "360" сообщал, что студентов-очников, обучающихся в вузах, ни мобилизация, ни призыв не коснутся, речи об это не идет. Такое заявление сделал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Напомним, до этого "Пятый канал" сообщил, что Минцифры представило список из 195 IТ-специальностей, освобожденных от частичной мобилизации в связи с важностью поставленных перед этими сотрудниками задач. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства. Перечень составлен с учетом предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.