Депутат Крашенинников считает, ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье сохранят нынешний статус после вхождения в РФ

Павел Крашенинников выступил с важным заявлением по поводу судьбы Донбасса, Херсона и Запорожья Фото: Из архива "КП".

Новые территории (Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области) при вхождении в РФ сохранят статус областей и республик. В таким статусе регионы будут фигурировать в российском законодательстве - в том числе, и в Конституции РФ.

С соответствующим заявлением выступил глава комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству, депутат-единоросс Павел Крашенинников.

"В таком же виде они и войдут в состав РФ, в котором они сегодня есть - две Народные Республики и две области… Мне кажется, так", - цитирует российского парламентария информагентство РИА Новости.

Ранее в ДНР и ЛНР и на освобожденных российскими войсками территориях в Херсонской и Запорожской областях подвели итоги референдумов о присоединении к России (плебисциты проходили на протяжении нескольких дней - с 23 по 27 сентября нынешнего года). Голосование проходило с 23 по 27 сентября. Вхождение в состав России в ДНР поддержали 99,2% участников референдума, в ЛНР — 98,4%, в Запорожской области — 93,1%, в Херсонской области — 87%.

После подведения итогов референдума руководители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий официально попросили президента РФ Владимира Путина принять возглавляемые ими территории в состав России на правах четырех самостоятельных субъектов федерации.