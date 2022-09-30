Главу ООН уличили в нарушении устава всемирной организации Фото: REUTERS

Постпредство России назвало единоличной интерпретацией устава Организации Объединенных Наций (ООН) слова главы всемирной организации Антониу Гутерреша о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав Российской Федерацию

Как отметили дипломаты, Гутерреш заявлением по референдумам нарушил статью 100 устава ООН о беспристрастности действий.

Согласно этой статье, административные функции не дают генеральному секретарю права делать политические заявления от имени всей ООН, а также единолично давать интерпретации норм Устава и документов Генеральной Ассамблеи.

"Все это однозначно свидетельствует о превышении полномочий высочайшим чиновником ООН", - говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

Напомним, организация объединенных наций не может признать результаты референдумов о вхождении в состав России, прошедшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, поскольку они "прошли вне юридических рамок Украины", заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.