В «Аптекарском огороде» презентуют «зеленые крыши» и цветущие луга

Новые решения по созданию напочвенного покрова из теневыносливых растений, представленные в «Аптекарском огороде», будут иметь большой потенциал для применения в городском озеленении Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве 5 октября представят уникальные работы команд-победителей, которые несколько месяцев разрабатывали проекты по озеленению городских территорий. Презентация «зеленых крыш», цветущих лугов, участка лесной растительности и прибрежного садика состоится на территории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».

- Свои работы покажут победители масштабного экологического проекта «Renature. Вернем природу в город», который был запущен Росбанком и Ботаническим садом МГУ «Аптекарский огород» при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы осенью 2021 года, - рассказали организаторы.

К реализации проекта в этом году подключилась старейшая и самая массовая природоохранная организации России – Всероссийское общество охраны природы.

«Применить в Москве и других городах»

Реализованные командами студентов проекты позволят не только улучшить среду в «Аптекарском огороде», но и в дальнейшем могут получить распространение по всем городам России. Это позволит добавить экологичности и вывести на новый уровень состояние окружающей среды в населенных пунктах.

- Эксперты расскажут про методические рекомендации, в соответствии с которыми аналогичные сообщества могут быть созданы в Москве и других городах Средней полосы России, - рассказали организаторы.

За несколько месяцев упорного труда команды, в состав которых вошли студенты вузов по различным академическим направлениям, разработали проекты по озеленению четырех типов городских территорий. Победителей определили в марте – ими стали четыре команды, которым разрешили презентовать свои проекты на территории «Аптекарского огород». Они покажут современные луга, «зеленые крыши», прибрежное и лесное растительные сообщества.

«Осовременить городские пространства»

Современные подходы и инновации применяли участники к озеленению открытых пространств. Изначально были составлены списки растений, закуплены грунты, удобрения, субстраты для дорожек. Проделана большая творческая работа с агрономами, ботаниками и архитекторами. Новые решения предлагали ведущие экологи, ландшафтные архитекторы, студенты МГУ, РУДН, МАРХИ.

Созданные четыре проекта, как говорят сами команды, актуальны для Москвы. Это примеры создания природоподобного озеленения, отражающие наиболее важные тренды городской экологии. Особенно это важно для российской столицы, где экологи сталкиваются с проблемами «голой земли», когда под кронами деревьев, образующих слишком густую тень, вообще не формируется травяной покров. Мало того, что такие пространства просто визуально выглядят некрасиво, так еще и служат источником пыли.

Новые решения по созданию напочвенного покрова из теневыносливых растений, представленные в «Аптекарском огороде», будут иметь большой потенциал для применения в городском озеленении.