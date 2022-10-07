В Самарской области снизят ипотечные ставки для льготников

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Благодаря Единой региональной ипотеке от ДОМ.РФ жилищные кредиты для льготных категорий граждан в Самарской области станут еще доступнее. За счет дополнительной субсидии от региона ставки для заемщиков уменьшатся от 2,5 до 4% на весь срок кредита.

«Объединяя льготы по федеральным и региональным ипотечным программам мы можем предоставить жителям Самарской области максимально выгодные условия по ипотечному кредиту, существенно снизив нагрузку на семейный бюджет, - сообщил заместитель директора подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин. - А за счет расширения категорий граждан-получателей поддержки в Самарской области увеличится количество семей, улучшивших свои жилищные условия».

В настоящее время ипотечные льготы в Самарской области представляются врачам и среднему медицинскому персоналу в сельских населенных пунктах и малых городах, молодым врачам, педагогам, IT-специалистам, и многодетным семьям. Для них доступны частичная или полная компенсация первоначального взноса по ипотеке, а также компенсация части процентной ставки по кредиту.

Вместе с тем, правительством региона уже решено расширить перечень льготников. Меры поддержки в сфере жилья будут распространены на медицинских работников Тольятти и Сызрани, работников бюджетной сферы в области культуры и спорта, которые работают в сельских поселениях и малых городах – до настоящего времени такими льготами они воспользоваться не могли. Список льготников также пополнят семьи с двумя детьми, при этом ограничение в виде возрастной планки родителей не будет препятствием для предоставления льготного ипотечного кредита.

«Уверен, что желающих воспользоваться программами льготной ипотеки станет намного больше. Объединение региональных мер поддержки с федеральными, по нашим подсчетам, позволит гражданам сократить размер переплаты за ипотечный кредит в четыре раза. Это очень хорошие, выгодные условия», - резюмировал первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, Единая ипотечная программа — механизм, объединяющий федеральные и региональные меры поддержки. Программа запущена в 2021 году. ДОМ.РФ предоставляет комплексное решение для регионов и кредитных организаций по сопровождению программы — от поступления заявки на рассмотрение до выдачи займа.