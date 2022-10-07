Власти Петербурга отменят новогодние мероприятия для экономии средств Фото: Олег ЗОЛОТО

Традиционные новогодние и рождественские мероприятия в Санкт-Петербурге будут отменены, чтобы сэкономить средства. В 2023 году жители и гости города не увидят фейерверка и праздничного концерта.

Как передает «КП – Санкт-Петербург», будет отменен концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда», а также благотворительный прием в Таврическом дворце. Новогодние программы для семей с детьми и детские елки в городе проведут.

Сэкономленные деньги направят на оснащение и снаряжение мобилизованных и добровольцев: они будут предусмотрены в особой статье бюджета Санкт-Петербурга. Вместе с тем для мобилизованных и добровольцев предусмотрены единовременные выплаты в размере 100 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

Ранее о решении отменить все массовые развлекательные новогодние мероприятия сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Освободившиеся средства направят на поддержку жителей региона, участвующих в спецоперации, а также их семей.