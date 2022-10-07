Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2022 14:29

Власти Петербурга отменят новогодние мероприятия для экономии средств

Освободившиеся деньги направят на оснащение и снаряжение мобилизованных и добровольцев
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Власти Петербурга отменят новогодние мероприятия для экономии средств

Власти Петербурга отменят новогодние мероприятия для экономии средств

Фото: Олег ЗОЛОТО

Традиционные новогодние и рождественские мероприятия в Санкт-Петербурге будут отменены, чтобы сэкономить средства. В 2023 году жители и гости города не увидят фейерверка и праздничного концерта.

Как передает «КП – Санкт-Петербург», будет отменен концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда», а также благотворительный прием в Таврическом дворце. Новогодние программы для семей с детьми и детские елки в городе проведут.

Сэкономленные деньги направят на оснащение и снаряжение мобилизованных и добровольцев: они будут предусмотрены в особой статье бюджета Санкт-Петербурга. Вместе с тем для мобилизованных и добровольцев предусмотрены единовременные выплаты в размере 100 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

Ранее о решении отменить все массовые развлекательные новогодние мероприятия сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Освободившиеся средства направят на поддержку жителей региона, участвующих в спецоперации, а также их семей.