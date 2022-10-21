Песков заявил, что истина по делу о взрывах на "Северных потоках" удивит многих в Европе

Дмитрий Песков сделал важное заявление по поводу расследования взрывов на "Северных потоках" Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правда о резонансных ЧП на "Северных потоках" может удивить многих европейцев. С таким заявлением он выступил, комментируя попытки западных стран не допустить Россию к расследованию взрывов.

"РФ в связи с расследованием взрывов на "Северных потоках" ведет интенсивную работу по дипломатическим каналам с ФРГ, Швецией и Данией. Но эта деятельность натыкается на стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины, которая наверняка в этих европейских странах многих удивит," - цитирует официального представителя Кремля информагентство ТАСС.

При этом Песков подчеркнул, что Москва продолжит использовать все возможные легитимные механизмы для полноценного участия в расследовании произошедшего на газопроводах.

Ранее президент РФ Владимир Путин публично заявил о том, что за взрывами на "Северных потоках" могут стоять "англо-саксы", которые таким образом фактически переходят к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Соответствующее заявление российский лидер сделал 30 сентября нынешнего года в ходе своего большого выступления перед парламентариями.