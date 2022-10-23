Британцы призвали Зеленского не впутывать Запад в конфликт с Россией Фото: REUTERS

Читатели официального аккаунта британской The Sun в Twitter активно прокомментировали новое заявление президента Украины Владимира Зеленского, который ранее призвал западные страны «ударить по центрам принятия решений» в России в случае угрозы его офису.

Как заявил тогда украинский лидер, страны Североатлантического альянса обязаны пообещать ему нанести удар по России вне зависимости от того, считается ли Украина членом НАТО. Тем не менее интернет - пользователи восприняли такое требование Зеленского критично, указав на то, что западные страны долгое время поддерживал Киев.

«А можно НАС не впутывать в это дело, чувак?» - заявил один из комментаторов

«Может, не надо?..», - добавил другой читатель.

«Почему мне кажется, что настоящий враг - вот он, сидит прямо перед камерой?», - сказано в другом комментарии.

«Ну спасибо за попытки развязать ядерный холокост!», - считает другой.