Украинские военные выпустили по Покровскому в ЛНР ракету из РСЗО HIMARS Фото: REUTERS

Украинские войска в 10.10 сегодня, 23 октября, выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Покровское, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.10 по н.п. Покровское (Троицкий район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (1 ракета). Сведения о пострадавших и повреждениях уточняются", - говорится в Телеграм-канале представительства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года можно прочитать здесь.