Раненный в Донбассе военкор Пегов рассказал о своем самочувствии

Военкор Семен Пегов Фото: Дмитрий СТЕШИН

Раненный в ногу военкор Семен Пегов сообщил журналистам после операции, что с ним "все хорошо", а также выразил благодарность врачам за оказанную помощь.

Ранее сообщалось, что Пегов был госпитализирован в Республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу, об этом передавало информагентство ТАСС со ссылкой на заявление медиков учреждения.

Пегов - автор проекта WarGonzo, где он освещает военные действия в различных точках планеты. С начала специальной военной операции по защите республик Донбасса Пегов трудился в самых опасных зонах боевых действий.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года можно прочитать здесь.