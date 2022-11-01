Власти Германии выделят 91 млрд евро на поддержку потребителей газа

Германия будет компенсировать населению часть расходов на газ Фото: REUTERS

Правительство ФРГ готовится к принятию внутреннего потолка цен на газ, который будет обеспечен за счет субсидий из федерального бюджета на сумму 91 млрд евро. Об этом сообщает "Коммерсант".

Согласно проекту, максимальная стоимость голубого топливо для домохозяйств составит 1,32 евро за кубометр, а для промышленности – 770 евро за тысячу кубометров. Расходы свыше этой планки будут компенсироваться правительством.

При этом льготная стоимость распространяется только на 80% от потребления за аналогичный период прошлого года для граждан и на 70% - для предприятий.

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что Германии должна возобновить поставки газа из России после окончания конфликта на Украине. По его оценке, также необходимо задействовать собственные газовые ресурсы в Северном море и обеспечить заполнение газовых хранилищ.