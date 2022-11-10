Набиуллина раскрыла данные по оттоку наличных из российских банков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ зарегистрировал отток наличных в октябре 2022 года на уровне 100 млрд рублей, а месяцем ранее этот показатель составлял 500 млрд рублей, что меньше пиковых показателей февраля - марта этого года. Такое заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина журналистам в четверг, 10 ноября, в ходе форума Finopolis 2021/2022.

«Действительно, у нас был пик оттока наличных в феврале и потом сентябре - октябре. Но в целом отток наличных в сентябре - октябре был меньше, чем в феврале - марте. В сентябре, если не ошибаюсь, 500 млрд, в октябре - около 100 млрд рублей», - заявила глава Центробанка РФ.

По словам Набиуллиной, по первым данным ноября 2022 года можно говорить о том, что операции с наличными стали возвращаться в сезонную норму.

Набиуллина также заявила, что Центробанк РФ собирается до конца 2022 года представить новую концепцию в регулировании банковского сектора.