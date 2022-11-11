Песков заявил о возможности достичь целей спецоперации на Украине мирными переговорами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине может закончиться дипломатическим путем, однако это зависит от Киева и согласия с условиями Москвы.

«Да, может. Это будет значительно зависеть от последовательности украинской позиции и в какой степени они будут готовы пойти на наши условия», - заявил представитель Кремля в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос о возможном разрешении ситуации на Украине путем мирных переговоров.

Песков выразил надежду, что «в ближайшие дни, в обозримом будущем» специальная военная операция на Украине достигнет своих целей или же закончится путем мирных переговоров между Москвой и Киевом. Как отметил пресс-секретарь российского президента, что Вооруженные силы (ВС) России делают все возможное для завершения спецоперации.