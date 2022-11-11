Мосгорсуд утвердил выдворение блогера Nekoglai на родину в Молдавию Фото: YouTube

Московский городской суд утвердил принудительное выдворение блогера Некоглая (Николая Лебедева), который снял пародию на российского военного, на родину в Молдавию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента в суде. Жалобу защиты блогера отклонили.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - постановил суд.

Во время заседания Лебедев сам отказался поддерживать жалобу своих адвокатов. Он раскаялся и признал, что ему стыдно за съемку пародии на российского солдата. При этом подсудимый сам попросил депортировать его на родину как можно быстрее.

"Я хочу домой", - сказал Лебедев.

Пресненский суд 9 ноября признал вину блогера в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства), и назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России через принудительное перемещение.

Напомним, 9 ноября 2022 года в Москве задержали блогера Некоглая после того, как он сделал ролик с пародией на российского военного, который голыми руками отбрасывал от себя гранаты.