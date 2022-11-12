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НовостиВ мире12 ноября 2022 10:25

Financial Times сообщила о проблемах в обучении украинских военных

В Великобритании солдат из Украины подготавливают всего 5 недель
Сергей ГАПЧУК
Военнослужащие Украины приезжают из различных частей и дальше не взаимодействуют

Военнослужащие Украины приезжают из различных частей и дальше не взаимодействуют

Фото: REUTERS

В Великобритании при подготовке украинских военнослужащих возникли определенные проблемы, об этом сообщает деловая газета Financial Times.

«Курс тренировок украинских военнослужащих, проходящих обучение на севере Англии, составляет пять недель, тогда как новобранцы британской армии проходят 14-недельную подготовку», - поясняет издание.

Также в статье отмечается еще одна проблема, с которой столкнулись в процессе обучения, что много военнослужащих Украины приезжают из различных частей украинской армии, в связи с чем их подготовка не подразумевает дальнейшего участия в боевых действиях в составе одних и тех же подразделений.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, власти США в очередной раз планируют выделить Украине пакет военной помощи, в котором будут системы противовоздушной обороны.

С 24 февраля 2022 года Вооруженные силы России проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.