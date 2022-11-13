Пользователи Twitter отметили разницу в приеме Лаврова и Байдена в столице Камбоджи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи Twitter активно обсуждают фотографии, которые были сделаны во время прибытия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и президента США Джо Байдена в столицу Камбоджи Пномпень.

Один из пользователей соцсети опубликовал два кадра: на первом можно увидеть, как глава российского внешнеполитического ведомства спускается по трапу самолета, а на втором - то же самое делает глава Белого дома. Тем не мене, как отметил комментатор, есть разница, поскольку Лаврову подали трап с красным ковром на ступеньках, а Байдену - без покрытия.

Пользователи Twitter отметили разницу в приеме Лаврова и Байдена в столице Камбоджи Фото: Twitter.com

«Может они испугались, что Байден споткнется и упадет?», - предположил один из комментаторов

Другой выразил уверенность, что ковер будет небезопасен для американского президента, «все-таки у него не самые лучшие отношения с лестницами».

«Уверен, это сделали в целях безопасности самого президента», - подтвердил еще один читатель.

«Лаврова изолировали от ступеней с помощью красного ковра. Научно подтверждено», - отметил другой.