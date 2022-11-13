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НовостиПолитика13 ноября 2022 20:01

Express: Британия решила усилить защиту трубопровода в Атлантическом океане из-за «интереса РФ»

Британские власти допускают, что Москва якобы может "отомстить" за теракты на "Северных потоках"
Александр КИСЛОВ
Британские власти решили усилить охрану одного из трубопроводов, "сославшись на РФ"

Британские власти решили усилить охрану одного из трубопроводов, "сославшись на РФ"

Фото: REUTERS

Власти Великобритании неожиданно решили резко усилить безопасность трубопровода, расположенного в Атлантическом океане, из-за возможного «интереса России». Об этом сообщает газета Express, которая ссылается на собственный информированный источник в британском правительстве.

«Уайтхолл принял решение направить команду по обеспечению безопасности, чтобы гарантировать подачу топлива днем и ночью», — отмечает в своем материале газета Express.

По словам инсайдера, которые приводит издание, меры безопасности на трубопроводе в Атлантике были предприняты из-за «некой полученной информации, которая указывала на то, что РФ начала проявлять интерес к трубопроводу». Предполагается, что чиновники Британии могли посчитать, что РФ может произвести какие-либо "действия" в ответ на подрыв "Северных потоков".

Ранее президент РФ Владимир Путин публично заявил, что "англосаксы" напрямую причастны к подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". По словам российского лидера, таким образом они фактически напрямую перешли к тотальному уничтожению единой общеевропейской энергетической инфраструктуры.

Позднее министерство обороны России публично заявило о том, что в осуществлении актов международного терроризма - подрывов "Северных потоков" - были напрямую задействованы военнослужащие ВМС (Военно-морских сил) Великобритании. В Службе внешней разведки (СВР) и Совете безопасности РФ подтвердили, что у Москвы имеются в распоряжении неопровержимые доказательства причастности Лондона к данной резонансной диверсии.