Британские власти решили усилить охрану одного из трубопроводов, "сославшись на РФ" Фото: REUTERS

Власти Великобритании неожиданно решили резко усилить безопасность трубопровода, расположенного в Атлантическом океане, из-за возможного «интереса России». Об этом сообщает газета Express, которая ссылается на собственный информированный источник в британском правительстве.

«Уайтхолл принял решение направить команду по обеспечению безопасности, чтобы гарантировать подачу топлива днем и ночью», — отмечает в своем материале газета Express.

По словам инсайдера, которые приводит издание, меры безопасности на трубопроводе в Атлантике были предприняты из-за «некой полученной информации, которая указывала на то, что РФ начала проявлять интерес к трубопроводу». Предполагается, что чиновники Британии могли посчитать, что РФ может произвести какие-либо "действия" в ответ на подрыв "Северных потоков".

Ранее президент РФ Владимир Путин публично заявил, что "англосаксы" напрямую причастны к подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". По словам российского лидера, таким образом они фактически напрямую перешли к тотальному уничтожению единой общеевропейской энергетической инфраструктуры.

Позднее министерство обороны России публично заявило о том, что в осуществлении актов международного терроризма - подрывов "Северных потоков" - были напрямую задействованы военнослужащие ВМС (Военно-морских сил) Великобритании. В Службе внешней разведки (СВР) и Совете безопасности РФ подтвердили, что у Москвы имеются в распоряжении неопровержимые доказательства причастности Лондона к данной резонансной диверсии.