Оценена вероятность исключения России из G20 Фото: REUTERS

Аналитик Александр Асафов считает, что в ближайшее время исключение России из "Большой двадцатки" (G20) не произойдет несмотря на поступающие призывы.

По его словам, речь об исключении РФ идет уже не первый день и даже не первый год.

- Такое предложение высказывали и американцы, и страны Балтии, и теперь вот Украина. Соответственно, учитывая, что сегодня все договоренности и законодательные нормы легко нарушаются, вполне можно предположить, что какой-то механизм для исключения России найдут, - отметил эксперт в беседе с изданием Lenta.ru.

При этом он Асафов полагает, что если предположить, что такое произойдет, то, это будет странный шаг. Все дело в том, что G20 формируется не по политическому, а по экономическому принципу.

- В любом случае, вывод можно сделать следующий: исключить Россию можно, такую вероятность я бы оценивал как среднюю. Случится ли это в ближайшее время - нет, не случится, - заявил аналитик.

Накануне "Известия" сообщали, что с Россией важно вести совместные обсуждения, а не изолировать ее на саммите G20 в Индонезии. Такое мнение выразил канцлер Германии Олаф Шольц. Он также добавил, что дискуссии и споры необходимы для того, чтобы внести свой вклад в то, "чтобы дальше всё было лучше, чем сейчас".

Днем ранее "Свободная пресса" сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами ответил на вопрос, почему глава государства Владимир Путин решил не ехать на саммит G20 в Индонезии. По его словам, такое решение было продиктовано теми обстоятельствами.