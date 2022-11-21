США и Евросоюз потребовали от Китая взносов в фонд репараций ООН по климату

США и ЕС хотят заставить Китай платить максимальные репарации за загрязнение окружающей среды Фото: REUTERS

Участники климатического саммита COP27 подготовили соглашение о создании на базе Организации объединенных наций (ООН) фонда репараций бедным странам, которые пострадали от изменения климата. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как сообщают журналисты, одним из ключевых требований США и Европейского союза в рамках документа стало положение, согласно которому "крупные страны-загрязнители", в том числе Китай, делали максимальные взносы в фонд репараций. Какой будет финансовая поддержка со стороны Брюсселя и Вашингтона, не уточняется.

Также документ предусматривает помощь странам со средним уровнем доходов, которые понесли серьезные убытки из-за стихийных бедствий.

Как ранее писал сайт KP.RU, эксперты Всемирной метеорологической организации ООН сообщили, что человечество сейчас переживает самые жаркое десятилетие в истории, Арктика потеряла 1,5 миллиона кв. км льда, а уровень Мирового океана растет вдвое быстрее, чем раньше.