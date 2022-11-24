Песков заявил, что ударов России по социальным объектам Украины "как не было, так и нет"

Представитель Кремля заявил, что спецоперация выполняет свои задачи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва не наносит ударов по социальным объектам Украины. Такое заявление в четверг, 24 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что этому уделяется особое внимание.

«Ударов по социальным объектам как не было, так и нет. Этому уделяется особое внимание", - сказал он журналистам в четверг», - заявил представитель Кремля, подчеркнув, что специальная военная операция на Украине выполняет свои задачи, поэтому поражению подлежат те цели, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу».

Пескову также привел в пример словам президента России Владимира Путина, который заявил о том, что гражданское население не должно страдать от обстрелов, а также от наступательных и контрнаступательных действий.

«Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло … выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все возможные страдания местного населения», - добавил пресс-секретарь российского лидера.