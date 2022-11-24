Нижегородская область и Севастополь обменяются лучшими региональными практиками

Источник: government-nnov.ru

Дорожная карта включает свыше полусотни совместных мероприятий, которые расширяют межрегиональное взаимодействие. Регионы-партнеры в течение трех ближайших лет реализуют целый ряд совместных проектов и инициатив.

«У нас с Севастополем сложились дружественные отношения, и сегодняшним соглашением мы заложили дополнительную базу для их дальнейшего развития. Взаимодействие коснется многих сфер — социально-экономической, промышленной, культурной и спортивной», — заявил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил намерение властей Севастополя перенимать нижегородский опыт развития промышленных кластеров. Также предполагается обмен опытом между регионами в создании и развитии системы современных инновационных площадок детского интеллектуального развития и досуга.

«Коллеги из Севастополя смогут познакомиться с опытом подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов для промышленных предприятий, а также узнать о проектах «Команда Правительства» и Корпоративный университет правительства Нижегородской области, — пояснил Глеб Никитин.

Михаил Развожаев подчеркнул, что сотрудничество с Нижегородской областью будет затрагивать совершенно разные сферы, но максимальный акцент должен быть сделан на детском образовании и отдыхе, области высоких технологий. По этим направлениям Севастополю тоже есть чем поделиться.

«Наши патриотические программы воспитания отмечают на самом высоком уровне. А в инвестиционном плане мы можем поделиться опытом создания успешных государственно-частных инициатив, как, например, «IT-Крым». И, конечно, ждём нижегородцев в гости в Севастополь. У нас отличные круглогодичные программы отдыха», — сказал глава Севастополя.

Стороны также подписали План мероприятий по развитию сотрудничества между Нижегородской областью и Севастополем на 2022−2024 годы. Программа предусматривает организацию военно-патриотических мероприятий, взаимные стажировки и содействие в развитии молодежного предпринимательства.