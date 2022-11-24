Мужчина устроил стрельбу на улице в Крымске, погибли четыре человека

Мужчина устроил стрельбу на улице в Крымске Фото: Мария ЛЕНЦ

Мужчина устроил стрельбу из винтовки на улице в Крымске Краснодарского края, сообщили в правоохранительных органах региона.

Как передает ТАСС, стрелявший успел убить троих человек. Сам мужчина также погиб. Между тем источник РИА Новости сообщил, что в ходе происшествия погибли два человека, а информация о пострадавших пока уточняется.

Между тем в социальных сетях появилось видео с места инцидента. На кадрах видно, как мужчина стреляет по людям у торгового центра «Славянский».

Напомним, накануне в центре Краснодара трое мужчин устроили перестрелку. Случай, который едва не закончился трагедией, произошел около отеля «Ибис» на улице Володи Головатого. Во время ссоры один из участников конфликта достал пистолет и, размахивая им, выстрелил в стоявших мужчин.

Как писал сайт KP.RU, 26 сентября 2022 мужчина устроил стрельбу в школе в Ижевске. Погибли 17 человек, 11 из которых дети, еще десятки людей получили ранения.