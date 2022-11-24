Мантуров сообщил, что утверждены графики поставок вооружения в российские войска Фото: Александр КОЦ

Поставки вооружения, военной и специальной техники в российские войска идут в соответствии с графиком, уже подготовлены графики на ближайшее будущее, сообщил сегодня, 24 ноября, вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Что касается вооружения, военной и специальной техники, то идет ритмичная поставка в рамках утвержденных ... графиков на текущий год….", - сказал Мантуров в эфире телеканала "Россия-24".

Также министр рассказал, что ряд поставок опережают график. При этом, если где-то возникают проблемы, то военно-промышленная комиссия совместно с профильными институтами, ответственными за разработку и обновление техники, в кратчайшие сроки включаются в работу и ускоряют поставки, уточнил Мантуров.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

Лучшие интервьюеры Радио «Комсомольская правда» беседуют с теми, кому есть что сказать. Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!